В то время, как внимание всей мировой автомобильной общественности приковано к Пекинскому автосалону, реально поражающему своей устремленностью в будущее, в России продолжают сумасшедшими темпами дорожать новые авто, автопарк страны стремительно стареет, а передвижение по дорогам уже влетает в копеечку. Зато АВТОВАЗ, отбросив сиюминутные проблемы, вовсю занимается созданием гибридного SUV и первого отечественного беспилотника. Но обо всем по порядку,

Итак, Пекинское мотор-шоу поразило автолюбителей торжеством высоких технологий. И речь не только о целой россыпи невероятно продвинутых «электричек». Так, например, Changan показал кроссовер NEVO E07, способный одним движением руки владельца превращаться из обычного SUV в кабриолет или пикап.

Понятное дело, что в машине в полной мере присутствует искусственный интеллект, «угадывающий» намерения водителя и «читающий» дорогу во всех ее проявлениях без помощи человека. А Geely показала так называемое цифровое шасси с функцией автономного вождения, которое, по сути, представляет собой стопроцентный беспилотник.

И можно не сомневаться, что все эти авточудеса, учитывая, как молниеносно эволюционирует «поднебесный» автопром, появятся на тамошних дорогах совсем скоро. Впрочем, пока Китай не забывает и про российский авторынок. Знаковые для нас премьеры выкатили на Пекинском автосалоне-2024 такие популярные у нас бренды как, скажем, Chery, Haval, JAC.

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Первая показала на вставке гибридный Chery Tiggo 9, то есть в РФ, наряду с бензиновой версией, приедет и «зеленая». В экспозиции марки красовался и гибридный седан Arrizo 8, хотя его появление на наших просторах пока под вопросом.

Что касается Наval, то тут для отечественного водителя более понятная — чисто «бензиновая» — история. Так, главной для нас премьерой бренда в Пекине стал новый Haval H9. Полноприводная машина машина «вооружена» двумя двигателями — бензиновым мотором на 224 л.с.и «дизелем» на 186 сил, агрегатированными с «автоматами» на 8 и 9 ступеней. Так же тут красовались внедорожники Tank с индексами 400 и 700, которые мы так же ждем в наших пенатах.

А вот GAC порадовал российских любителей пикапов, выкатив на суд публики JAC T9 Hunter. Правда, этот «проходимец» — электрический (два электромотора на 95 и 218 л.с., а так же батарейка на 88 кВт/ч). И мы, учитывая нынешнее положение дел, совершенно не исключаем, что этот автомобиль вполне может обрусеть под брендами «Соллерс» или «Москвич». Ну а пока вся мировая автотусовка отрывалась в Поднебесной, не дал о себе забыть и родной АВТОВАЗ.

Фото globallookpress.com

На минувшей неделе его глава Максим Соколов сделал несколько громких заявлений, явно оторвавших моторизованных россиян от китайского праздника автожизни. В частности, топ-менеджер подтвердил, что нас в весьма обозримой перспективе ждет кроссовер на базеLADA Vesta, а так же гибридный SUV и даже чисто отечественный беспилотник! Правда, если гибрид уже имеет некие реальные формы (первый прототип уже построен и испытан, но пока в виде «мула»), то насчет автономного авто ничего, на самом деле, еще не очень ясно.

Впрочем, куда важнее для небогатого отечественного потребителя то, что президент АВТОВАЗ пообещал поднять в мае цены на свои изделия. И хотя производитель подчеркивает, что стоимость машин вырастет меньше инфляции, накопленной за текущий период 2024 года, однако все-равно не очень приятно. Хотя если учесть, что средняя цена новенького «китайца» перевалила за три миллиона рублей, то даже подорожавшие LADA станут для многих из нас единственно возможным выбором.

Фото портала АвтоВзгляд.

Впрочем, кто сегодня не пытается нажиться на моторизованном россиянине? Цены, как уже было сказано, ломят и наши новые восточные партнеры, и доморощенные автостроители. И — традиционно под старт отпускного сезона — к ним присоединяются и дорожники. В частности, госкомпания «Автодор» с 23 апреля ввела новые тарифы на проезд по платным дорогам.

В среднем, водителю теперь придется платить на 8% больше, чем прежде. Но есть и исключения. Скажем, сразу на 25% подорожал проезд по М3 «Украина» в Калужской области; на 20% - на трассах М4 «Дон» и М11 «Нева»; на 15% - на ЦКАД. При этом, как уже писал портал «АвтоВзгляд», первой в этом сезоне взвинтила цены на «платках» «Северо-Западная концессионная компания», владеющая участком М11 от Москвы до Солнечногорска.