Бюджетный минивэн Hyundai Custo начнут собирать в Казахстане

Очередной корейский автомобиль из Китая появится в странах СНГ, но на сей раз его будут не импортировать, а собирать в Казахстане.

Как сообщает ресурс Quto.ru, машина, создававшаяся для внутреннего рынка Поднебесной, в Казахстане уже сертифицировали. Сборкой Custo займется завод в Алматы, куда будет поставлять машинокомплекты китайское совместное предприятие Beijing-Hyundai. Ожидается, что первые минивэны местного производства появятся на рынке в ближайшее время.

Наши соседи наладят выпуск «Кусто» в единственной версии с 170-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, агрегатированным с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и исключительно передним приводом. Стоимость локализованного Hyundai Custo не названа, но в Китае модель стоит от 170 000 юаней — это более 2,1 млн. рублей по текущему курсу.