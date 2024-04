Jetour Dashing встал на конвейер российского завода

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», выпуск Jetour Dashing наладили на калининградском заводе «Автотор», где автомобили собирают крупноузловым методом. Впрочем, отверточным производством локализация не ограничится — уже в следующем году ожидается переход на полный цикл со сваркой и окраской кузовов. Но более точных сроков начала работ по углублению локализации нет.

Напомним, сейчас модельный ряд Jetour в России насчитывает четыре кроссовера: Dashing, X70 Plus, X90 Plus, а также T2. В 2024-м ожидается появление компактного кроссовера X50, а на 2025-й запланированы премьеры семиместного X90 Plus, нового X70 Plus, обновленного Dashing, пикапа и ряда моделей «внедорожной» линейки T.