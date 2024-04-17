АВТОВАЗ назвал сроки появления новой LADA Vesta Sport

Окончательное формирование линейки обновленной LADA Vesta завершится в 2025 году. Гамму модели дополнит топовый вариант Sport, над которым сейчас работают тольяттинские инженеры.

Как сообщает «Российская газета», LADA Vesta NG получит исполнение Sport от заводского спортивного подразделения LADA Sport не раньше 2025 года. Технические характеристики новинки пока не раскрываются, но она не окажется слабее предыдущего поколения модели.

Напомним, «Веста Спорт» была самым мощным серийным вариантом тольяттинской модели. Под капотом дорестайлинговой версии находился доработанный 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с. и 184 Нм крутящего момента. Мотор сочетался с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Vesta Sport отличалась доработанной подвеской, усиленными тормозами, а также спортивным декором кузова и салона.

По слухам, новая LADA Vesta Sport впервые в своей истории может обрести версию SW в кузове универсал, но официально о создании такого исполнения не сообщается. В настоящее время топовым вариантом модели является модификация Sportline, доступная в виде седана и универсала, со 116-сильным 1,6-литровым мотором, «механикой», особым оформлением экстерьера и интерьера.