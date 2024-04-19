Автомобили VGV будут собирать в Белоруссии

Бренд VGV, принадлежащий китайскому концерну по производству грузовиков Sinotruk, в 2024 году выйдет на российский рынок. Планов по сборке машин в нашей стране у марки нет, однако выпуск автомобилей наладят в братской Белоруссии.

Как стало известно порталу «Китайские автомобили», производство машин VGV наладят под Минском — площадкой для сборки станет предприятие «Юнисон» в поселке Обчак. Анонсирована локализация кроссоверов U70 Pro и U75 Plus в пяти- и семиместных вариантах: их планируют выпускать крупноузловым методом из машинокомплектов, импортированных из КНР.

С этими же двумя моделями VGV выйдет на отечественный рынок — продажи должны стартовать в июне 2024 года. Появятся ли в российской продаже машины белорусской сборки, не сообщается.

А вообще планы у VGV масштабные: пока завод получил 186 машинокомплектов и встретил девять представителей китайской марки, которые отстраивают все процессы, но в будущем «Юнисон» намерен собирать 60-70 кроссоверов в смену. В целом план на 2024 год — 6000 выпущенных авто, на 2025-й — 25 000. В дальнейшем же VGV возьмется за расширение модельной линейки.