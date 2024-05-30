В России стали собирать в два раза больше автомобилей

В 2024 году растут не только продажи новых автомобилей, но и объемы их производства. Причем это касается как легковушек, так и коммерческих машин — грузовиков и автобусов.

Так, по данным Росстата, в январе-апреле текущего года российские автозаводы выпустили 224 тыс. легковых автомобилей — это почти вдвое, на 92,5%, больше, чем за аналогичный период 2023-го. За это же время объемы выпуска грузовиков выросли до 60,3 тыс. единиц (+26,6%), автобусов массой более пяти тонн — до 5,2 тыс. (+31%), а менее пяти тонн — 6,5 тыс. (+17%).

Напомним, по данным Комитета автопроизводителей АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первом квартале 2024 года увеличились на 86% и составили 249 118 штук без учета альтернативных каналов поставок. А если принимать во внимание и их, то объем отечественного авторынка достиг 332 898 единиц.