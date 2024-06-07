Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге вернется к работе в 2024 году

Отечественная премиальная марка Aurus до конца этого года запустит свою третью производственную площадку. Сейчас сборку моделей ведут на мощностях НАМИ в Москве и «Соллерса» в Елабуге в Татарстане, а вскоре наладят и в Санкт-Петербурге — на бывшем заводе Toyota.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор компании Aurus Андрей Панков в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сборке автомобилей российской марки на мощностях в Северной столице. По словам главы города, это позволит вернуть к жизни существующий автокластер, а «Аурусу» новый завод даст возможностью объединить на одной площадке все необходимые операции.

— Для нас важно то, что Петербург позволяет сконцентрировать на одной площадке производство компонентов, инженерные разработки и непосредственно производство автомобилей. Работаем над тем, чтобы реализовать проект в указанные сроки, — заявил Андрей Панков.

При этом председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик подтвердил, что производство некоторых деталей уже локализовано в Северной столице.

Никакой информации о том, какие именно модели встанут на конвейер завода в Северной столице, нет. Вряд ли это будут существующие седан Senat и кроссовер Komendant, поскольку ранее появились сведения, что гамму Aurus пополнят более доступные машины, построенные на базе автомобилей другой марки. Какая компания станет технологическим партнером, тоже не сообщается. Известно лишь, что речь идет сразу о четырех новых моделях под брендом Aurus.