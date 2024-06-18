Российский бренд Xcite анонсировал выпуск второй модели

«Автозавод Санкт-Петербург» (предприятие, где прежде выпускали автомобили Nissan), занятый сейчас выпуском кроссовера X-Cross 7 новой отечественной марки Xcite, до конца 2024 года поставит на конвейер вторую модель. Это тоже будет кроссовер, но более крупный и технологичный.

Как сообщили представители предприятия порталу «АвтоВзгляд» во время визита на завод, на российский рынок новый Xcite выйдет уже в сентябре. Официальной информации о новинке нет — компания ограничилась заявлением, что речь идет о «кроссовере класса C с полным приводом».

Судя по словам гендиректора «Автозавод Санкт-Петербург» Ивана Миронова, «основным отличием новинки от уже собираемой модели станет полный привод». Иными словами, речь, похоже, идет о модификации X-Cross 7 со всеми ведущими колесами. По другим данным, в Санкт-Петербурге может получить прописку «обрусевший» Chery Tiggo 8, который начнут выпускать под маркой Xcite.

Напомним, что в движение Xcite X-Cross 7 приводит 147-сильный 1,5-литровый турбомотор. Двигатель сочетается с вариатором и системой переднего привода. Кроссовер предложен в двух комплектациях по цене от 2 499 000 рублей за базовую версию модели.