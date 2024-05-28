В Xcite объяснили, зачем отправили сотрудников завода в простой

«Автозавод Санкт-Петербург», который вроде бы начал производство машин под собственным брендом Xcite, спустя всего несколько месяцев отправил часть сотрудников в простой, что породило множество слухов и заставило сомневаться в жизнеспособности проекта. Однако объяснение этому нашлось — ситуацию прокомментировал генеральный директор предприятия Иван Миронов.

Так, по словам главы компании «Автозавод Санкт-Петербург», меры с отправкой сотрудников в простой были вынужденными. Всему виной то, что пока производство автомобилей на предприятии ведется методом крупноузловой сборки, а задействовать всех работников при такой схеме невозможно. Поэтому четверть заводчан (200-300 человек из 1200) будут ежемесячно находиться в простое.

— Мы не хотим сокращать людей, терять уникальные кадры, поэтому мы вынуждены периодически отправлять различные цеха в простой. Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не задействуем все функции завода, все цеха и не перейдем к мелкоузловой сборке, не начнем варить кузова, окрашивать и собирать. До этого будет продолжаться вынужденный простой по цехам, — приводит слова Ивана Миронова ТАСС.

Напомним, по официальной информации, 317 работников отправлены в простой до 31 мая, однако telegram-канал «Русский автомобиль» сообщает, ссылаясь на собственные источники, что вернуться на конвейер сотрудники смогут не в мае, а в сентябре — из-за проблем с партнером, маркой Chery. Якобы китайская компания, поставляющая машинокомплекты, сомневается в экономической целесообразности сотрудничества с петербургским заводом.