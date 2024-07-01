Дизельный Tank 400 выехал на дорожные испытания

Полноразмерный внедорожник Tank 400 в гибридной версии Hi4-T уже давно присутствует в продаже в КНР и даже поставляется в Россию по каналам «серого» импорта. А в обозримом будущем, судя по всему, гамма модификаций модели пополнится новым вариантом — дизельным. Его дорожные тесты уже начались.

Силовая установка внедорожника в версии Hi4-T состоит из 2,0-литрового 245-сильного турбодвигателя и 163-сильного электромотора, встроенного в 9-ступенчатую автоматическую коробку. Суммарная мощность системы — 408 л. с. Никель-кобальт-марганцевой батареи емкостью 37,1 кВт·ч хватает на 105 км пробега на электротяге. А в ближайшее время к этому варианту должен прибавиться более традиционный — с классическим дизелем.

Под капот Tank 400 могут установить агрегат GW4D24 от Haval H9 второго поколения — это 2,4-литровый турбодизель, выдающий 186 л.с. мощности и 480 Нм крутящего момента. Сочетается мотор с 9-ступенчатым «автоматом» и, естественно, полным приводом. Дизельный «Танк» уже проходит ездовые испытания, так что официальная премьера и выход модели в продажу не за горами.

Ожидается, что позднее Tank 400 получит и бензиновый мотор. Расширение гаммы позволит китайскому автопроизводителю нарастить продажи популярной модели за счет экспортных рынков. У себя на родине марка делает ставку на гибриды, которые в силу налоговых послаблений более интересны для местной аудитории, тогда как за рубежом спрос на классические двигатели внутреннего сгорания выше.

Не исключено, кстати, что дизельный Tank 400 появится и в России, причем официально. Представители бренда пока не подтверждали свои намерения вывести «четырехсотку» на отечественный рынок, но шансы велики. Тем более что относительно недавно внедорожник (в версии Hi4-T, разумеется) видели близ административного здания завода Haval в Тульской области.