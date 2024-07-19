АВТОВАЗ остановил производство LADA Vesta

Российские автозаводы периодически останавливают производство автомобилей, уходя в плановые отпуска — это обычная практика. Но в случае с АВТОВАЗом пауза вынужденная, и связана она со сложностями в поставках комплектующих.

По информации сообщества Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», которое располагает инсайдерскими сведениями с автозавода, линия сборки автомобилей Vesta находится в вынужденном простое с 17 июля. Как отмечают источники, предприятие «подводит производство алюминиевого литья».

Ожидается, что конвейер перезапустят к 20 июля. Ведь в субботу на заводе пройдет день открытых дверей, а он подразумевает демонстрацию гостям процесса сборки автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что в третьем квартале 2024 года на АВТОВАЗе начнется выпуск «полнофункциональных» LADA Vesta. Флагман получит систему ESP, динамические линии разметки при движении задним ходом, датчики слепых зон, функцию электроскладывания зеркал, передний парктроник и трехступенчатый подогрев кресел — модели вернут все те опции, которых она лишилась после введения санкций и начала процесса импортозамещения.