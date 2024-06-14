Лучше «корейцев», дешевле LADA Vesta: какого «китайца» купить на вторичке

Еще пару лет назад, когда из России сбежали и европейские, и японские, и корейские автобренды, всем умным людям стало ясно: сначала наш рынок новых авто, а затем и рынок подержанных неизбежно превратятся в филиалы китайского. И сейчас мы наблюдаем, как этот прогноз неотвратимо претворяется в жизнь.

Статистика регистраций в ГИБДД транспортных средств утверждает, что за первые четыре месяца 2024 года российские автомобилисты приобрели на вторичном рынке почти в полтора раза больше «поднебесных» машин, чем за аналогичный период 2023-го, а именно порядка 50 000 штук. При этом надо учитывать, что сейчас «на вторичке» присутствуют преимущественно «китайцы», впервые проданные в России до 2022-го. То есть до момента, когда, собственно, у нас полноценно стартовала экспансия автомобилей из КНР. Так что еще год-два, и объем предложения подержанного транспорта этой категории буквально рванет вверх.

Как и спрос на такую технику. Уже сейчас многие эксперты рынка подержанных авто отмечают, что на нем активизировались осторожные покупатели, в последние год-два выжидавшие появления более-менее массовых отзывов реальных российских владельцев китайских легковушек об их надежности и особенностях эксплуатации.

Практика показывает, что более-менее современный автомобиль из КНР мало чем отличается от среднестатистического конкурента корейского, японского или европейского автобренда — с точки зрения эксплуатации и обслуживания. С моделями, которые выпускал китайский автопром 7-9-10 лет назад возможны нюансы: они давно сняты с производства у себя на родине, и с доступностью запчастей/комплектующих к ним могут возникать проблемы.

А об особенностях современного российского вторичного рынка китайских легковушек портал «АвтоВзгляд» попросил рассказать руководителя автомобильной экосистемы Pango Cars Антона Ганжу.

Фото globallookpress.com

— Наблюдаемый сейчас рост спроса на автомобили с пробегом из Китая обусловлен тем, что люди «распробовали» автопром КНР. Немаловажным фактором является и цена на вторичном рынке китайских авто.

Хорошо оснащенный годовалый китайский седан с действующей фирменной гарантией можно купить за 1,5-2 млн. рублей — дешевле топовых комплектаций новой LADA Vesta. В этой ценовой нише он конкурирует с подержанными Solaris/Rio и Polo/Rapid. Последние сильно уступают «китайцу» по набору опций, а также фактически лишены заводской гарантии из-за ухода брендов-производителей из России. Ситуация с кроссоверами аналогичная: за 2 млн. рублей можно приобрести, например, 4-5-летний корейский автомобиль, либо двухгодовалый китайский. Причем последний будет гораздо лучше оснащен и иметь действующую гарантию производителя.

Автомобили, привезенные в свое время непосредственно из Китая, попадают на наш вторичный рынок через механизм trade-in. В основном это «свежие» экземпляры с, опять-таки, еще действующей заводской гарантией. То есть, даже если у них выявляются недостатки, продавцы их устраняют перед реализацией путем обращения к официальным дилерам.

Для покупателя подержанного китайского авто важно обращать внимание на год выпуска машины, состояние кузова, тип агрегатов, установленных на него, а также учитывать: производится ли еще рассматриваемая модель. Оптимальным выбором для приобретения сейчас на «вторичке» среди китайских автомобилей считается экземпляр с пробегом до 80 000 км и возрастом менее трех лет, — считает Антон Ганжа.