Автоэксперт назвал четыре самых надежных двигателя LADA

На автомобили ВАЗ и LADA устанавливалось много самых разных двигателей, но далеко не все из них могли похвастать большим ресурсом и надежностью. А какие могли? На этот вопрос ответили эксперты.

В беседе с «Российской газетой» руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал четыре мотора из линейки LADA, которые, по его мнению, можно смело охарактеризовать как надежные. И первый в этом списке — агрегат ВАЗ-21129: 1,6-литровый 16-клапанник на 106 сил устанавливался на машины семейств Vesta, XRAY и Largus.

Следующий двигатель — 1,6-литровый ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с. Мотор, ставший следующим поколением ВАЗ-11189, можно встретить под капотами «Грант» и «Ларгусов». Нашлось в списке место и для ВАЗ-21179-77 — модернизированной версии 1,8-литрового агрегата отдачей 145 л.с. Его разработали специально для «заряженной» Vesta Sport.

Наконец, эксперт упомянул двигатель H4M, созданный альянсом Renault-Nissan. Этот 1,6-литровый мотор развивает 113 л.с., а отыскать его можно в некоторых модификациях дорестайлинговой Vesta.

— Подводя итоги, стоит подчеркнуть, что все перечисленные двигатели показывают отличные результаты в плане надежности при условии своевременного и грамотного технического обслуживания... Каждый из этих моторов обладает своими уникальными преимуществами — будь то экономичность, мощность или простота обслуживания, что позволяет каждому автомобилисту найти оптимальный вариант, — подытожил эксперт.