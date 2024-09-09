LADA Niva Legend получила новый дизайн

Отечественный автогигант АВТОВАЗ показал новую версию экстерьера LADA Niva Legend. Автомобиль получил светодиодные дневные ходовые огни, установленные в привычных «надфарниках». Судя по опубликованным в Сети кадрам, желтые сегменты заменили на белые. Это произошло в ходе второго этапа масштабной модернизации внедорожника.

Согласно предварительной информации, в будущем для LADA Niva Legend предусмотрены электрический корректор фар и новый силовой агрегат. Последний должен появиться на третьем этапе апдейта, сообщает паблик Avtograd News на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, первый этап модернизации LADA Niva Legend завершился в июле 2023 года. В связи с запуском обновленной версии АВТОВАЗ временно прекратил выпускать этот внедорожник.

В августе 2024-го LADA Niva Legend попала в десятку самых востребованных моделей в стране. Было реализовано 3723 экземпляра. Но темпы продаж снизились на 14,1% по сравнению с последним месяцем лета в прошлом году.