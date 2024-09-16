Эксперт рассказал, почему важно контролировать уровень топлива в бензобаке авто

О проблемах, которые могут возникнуть при езде с пустым баком, знает, наверное, каждый водитель. Хотя многие уверены, что забыв вовремя посетить АЗС, можно лишь потрепать себе нервы после того, как на панели приборов загорится лампочка низкого уровня топлива, а когда на пути возникнет бензоколонка — одному Богу известно. Однако, как утверждают эксперты, дело не только в потере плохо восстанавливающихся нервных клеток.

— Действительно, — говорит директор департамента механического ремонта направления «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов, — при езде с пустым баком в любой момент можно оказаться в ситуации, когда автомобиль просто остановится на дороге. Однако это не все беды, которые жду автовладельца, — предупреждает водителей в интервью «Российской газете» специалист.

Дело тут еще и в том, что на дне бака всегда присутствует некоторое количество воды и, увы, грязи. И если топлива остается совсем немного, бензонасос может начать гнать в мотор всю эту неприятную субстанцию.

Для двигателя подобное происшествие вполне может обернуться гибелью форсунок, выходом из строя топливных фильтров, поломкой бензонасоса, ну и возникновением коррозии топливопровода. И эти риски сильно увеличиваются, если ездить с пустым баком постоянно.

— Кроме того, — подчеркивает эксперт, — при низком уровне топлива может начать некорректно работать датчик уровня топлива. То есть вы будете думать, что еще можно ехать дальше, а машина встанет. Поэтому я рекомендую всегда заполнять бензобак минимум на четверть его объема.