Прототип LADA B-Plus Cross снова «поймали» во время дорожных тестов

Прототип будущего кроссовера «Лады» снова угодил в объективы папарацци. В кадре мы видим автомобиль, который проходит дорожные испытания, его кузов частично скрыт камуфляжем. Скорее всего, это мул — АВТОВАЗ тестирует различные узлы и агрегаты для своего новейшего кроссовера с кодовым названием LADA B-Plus Cross.

Прототип все чаще замечают на улицах Тольятти. Это уже не первая машина, которая может играть роль мула для грядущей новинки, сообщает автомобильный журнал «Автоброкер Клуб». Ранее в сети появлялись снимки подобного автомобиля, но с кузовом другого цвета. Не исключено, что на сей раз фотошпионам удалось выследить не кроссовер, а иную новинку — LADA Iskra в кузове «универсал».

Как отмечает издание, новейший кроссовер «Лады» может унаследовать турбированный мотор от Haval Jolion. Начало производства отечественного SUV, который должны построить на базе флагманской «Весты» запланировано на 2026 год.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о дате дебюта новейшего кроссовера LADA. Он уже получил утвержденный дизайн, который можно считать «бомбой», известны некоторые характеристики и название. Подробности о новинке раскрыл президент АВТОВАЗа Максим Соколов.