Глава АВТОВАЗа рассказал, когда LADA начнет выпускать кроссовер на базе Vesta

Генеральный директор АВТОВАЗа Максим Соколов подтвердил дату дебюта новейшего кроссовера «Лады» и обозначил сроки начала серийного производства. Сейчас загадочная новинка известна широкой общественности как B-Plus Cross. В ее основе лежит модернизированная платформа от флагманской «Весты», уже утверждены дизайн и технические характеристики.

В рамках интервью телеканалу «Россия 24» Максим Соколов заявил, что кроссовер LADA B-Plus Cross поставят на конвейер в первой половине 2026 года. Но концепт автомобиля АВТОВАЗ представит намного раньше — на очередном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в июне 2025-го.

Вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин сообщал, что дизайн новейшего кроссовера можно считать «бомбой». По словам топ-менеджера, новинка однозначно способна удивить в этом плане. В Тольятти намерены предложить клиентам продукт, который не похож на привычные вазовские машины. Его делают с таким расчетом, чтобы «откусить» хорошую долю рынка у китайских авто.

Напомним, прототип LADA B-Plus Cross уже неоднократно попадался в объективы шпионских камер во время дорожных тестов. Пока речь идет о мулах, скрытых камуфляжем. Они не первый день разъезжают по улицам Тольятти.