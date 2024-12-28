В России отзывают почти 20 тысяч автомобилей Kaiyi

В общей сложности сервисная кампания затронула 19 752 автомобилей с шильдиком Kaiyi. По большей части это седаны E5, а также кроссоверы X3 и X7. Проблема в том, что у них нет блока управления системой оповещения экстренных служб (ЭРА-ГЛОНАСС). Это можно будет исправить в любом ближайшем дилерском центре марки.

Об отзывной кампании сообщил Росстандарт. Согласно его данным, в сервис должны заехать 13 548 четырехдверных E5, 4799 компактных паркетников X3 и 1405 среднеразмерных X7, которые нашли своих владельцев с 2023-го по 2024 год.

Бесплатные работы проведут представители марки в нашей стране — ООО «Каи Рус». Владельцев вышеперечисленных моделей предупредят с помощью почтовой рассылки или по телефону.

Либо хозяева «китайцев» могут не дожидаться дилерских уведомлений и самостоятельно проверить, нуждается ли их «железный конь» в доработках. Для этого нужно сверить VIN-код с перечнем отзывных авто или воспользоваться интерактивным поиском.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Kaiyi готовит для России две новинки. Китайцы раскрыли свои планы на 2025 год.