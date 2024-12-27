Kaiyi готовит для России две новинки

Несмотря на то, что китайскому бренду Kaiyi пока не удалось завоевать сердца россиян, сдаваться он не намерен. И даже более того: в следующем году марка представит в нашей стране две новинки — полноприводную модификацию флагманского кроссовера X7 Kunlun и обновленную версию компактного X3 Pro.

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу российского офиса Kaiyi, кроссовер X7 Kunlun с четырьмя ведущими колесами выйдет на отечественный рынок во втором квартале 2025-го, а посвежевший X3 Pro — в третьем. При этом никаких подробностей о грядущих запусках производитель пока не раскрывает.

Напомним, что сейчас Kaiyi X7 Kunlun предлагается в нашей стране в двух переднеприводных модификациях с моторами на 186 и 238 л.с. Коробка передач — и в том, и в другом случае семиступенчатая роботизированная. Тем временем у X3 Pro движок один — 147-сильный полуторалитровый. Он работает в паре с вариатором. Привод, само собой, тоже безальтернативно передний.

На сегодняшний день Kaiyi X3 Pro продается по цене от 1 730 900 рублей с учетом всех возможных скидок, а X7 Kunlun — от 2 475 000. Помимо этих двух моделей, в российской линейке бренда есть еще две: седан E5 (стоит от 1 400 000 целковых) и кроссовер X3 без приставки Pro в названии (от 1 500 000). Производят автомобили на калининградском заводе «Автотор».