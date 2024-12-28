У LADA Aura обнаружили дефекты тормозной системы

АВТОВАЗ запустил сервисную кампанию для LADA Aura — своего нового бизнес-седана, который совсем недавно встал на конвейер. Оказалось, что этот автомобиль, ориентированный в основном на комфорт задних пассажиров, в том числе чиновников, имеет проблемы с тормозами. Ситуацию должна исправить установка противоскрипных пластин на передние колодки.

Об этом сообщает портал «Лада. Онлайн». По его информации, названный дефект «Ауры» планируют устранять на этапе предпродажной подготовки. Даже если автомобиль уже выкуплен, забрать его не получится, пока сервисмены не проведут необходимые работы. В дилерские центры марки LADA направлен список VIN-номеров седанов, нуждающихся в доработке.

LADA Aura оснащается 122-сильным мотором объемом 1,8 л, переключением передач заведует бесступенчатая трансмиссия. Доступны варианты исполнения Premier и Status по цене от 2 599 000 и 2 799 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько бизнес-седанов «Аура» россияне успели купить в розницу. Кроме того, мы провели «закрученный» тест-драйв, оценив все плюсы и минусы стретч-седана.