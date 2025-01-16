Hyundai разрешили проектировать автомобили в России

Как сообщает Mash News, товарные знаки, касающиеся производства автомобилей, принадлежат Hyundai Motor Company уже давно. А вот за права на проектирование пришлось побороться. В 2023 году Роспатент не одобрил такую заявку из-за схожести названия компании с Hyundai Construction Equipment. Тогда в Федеральной службе по интеллектуальной собственности опасались запутать потребителя, но в итоге полюбовный договор между фирмами всех устроил.
Хотя Hyundai больше не делает автомобили в России, этот южнокорейский производитель по-прежнему является собственником своих брендов. В том числе правовая охрана основного товарного знака компании актуальна до последних чисел июля этого года.
Напомним, Hyundai ушла из России в 2022 году. Производство автомобилей на ее предприятии под Петербургом возобновили в 2024-м. Теперь этим занимается холдинг АГР, выпускающий модели HS, HC, KRS и KRX с шильдиком Solaris. Это аналоги корейских Hyundai и Kia.