Hyundai разрешили проектировать автомобили в России

Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Company добился правовой охраны, чтобы спокойно заниматься проектированием машин и их запчастей в нашей стране под маркой «Хёндэ». Для признания товарного знака в России компании пришлось договариваться с многопрофильной структурой Hyundai Construction Equipment, оформившей международное разрешение на год раньше. В итоге в Палате по патентным спорам решили, что в РФ оба бренда могут без проблем существовать одновременно.

Как сообщает Mash News, товарные знаки, касающиеся производства автомобилей, принадлежат Hyundai Motor Company уже давно. А вот за права на проектирование пришлось побороться. В 2023 году Роспатент не одобрил такую заявку из-за схожести названия компании с Hyundai Construction Equipment. Тогда в Федеральной службе по интеллектуальной собственности опасались запутать потребителя, но в итоге полюбовный договор между фирмами всех устроил.

Хотя Hyundai больше не делает автомобили в России, этот южнокорейский производитель по-прежнему является собственником своих брендов. В том числе правовая охрана основного товарного знака компании актуальна до последних чисел июля этого года.

Напомним, Hyundai ушла из России в 2022 году. Производство автомобилей на ее предприятии под Петербургом возобновили в 2024-м. Теперь этим занимается холдинг АГР, выпускающий модели HS, HC, KRS и KRX с шильдиком Solaris. Это аналоги корейских Hyundai и Kia.