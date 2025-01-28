Производство автомобилей Bestune могут наладить в России

Как сообщили корреспонденту портала «АвтоВзгляд» представители российского офиса марки Bestune, более известной как FAW, компания активно изучает вопрос локализации производства в нашей стране. Правда, пока он лишь на этапе подсчетов, поэтому едва ли машины бренда встанут на отечественный конвейер в ближайшее время.

На какой именно производственной площадке могут «прописаться» автомобили Bestune, пока неясно. Не называются и даже примерные сроки начала сборки. Единственное, что уточнили представители бренда — что «Бестьюны» должны встать на конвейер раньше, чем машины родственной марки Jetta. Потому что за последней стоит, помимо концерна FAW, еще и Volkswagen, и для него это — определенные риски.

Напомним, что на сегодняшний день Bestune предлагает в России четыре модели: кроссоверы T55, T77, T90 (поступил в продажу буквально на прошлой неделе) и седан B70, переживший под занавес 2024 года рестайлинг. При этом, судя по информации на официальном сайте марки, еще можно приобрести и предыдущую версию четырехдверки — по цене от 1 980 000 рублей с учетом акций. Свежая же попросит за себя минимум 2 149 990.

Добавим, что по итогам 2024 года FAW и Jetta заняли в России 20 и 21 места по продажам новых автомобилей. В пользу машин первого бренда сделали выбор 4910 человек, в пользу второго — 4316.