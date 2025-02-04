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Более 80% автомобилей в России могут стать беспилотными

Ожидается поэтапный переход к новым технологиям

Аналитики прогнозируют, что больше четверти машин на отечественных дорогах будут беспилотными уже через десять лет. К 2042 году их доля имеет шансы достигнуть 80%. Это не только изменит привычную схему движения, но и может внести ощутимый вклад в российскую экономику. Кроме того, переход на автономные автомобили должен снизить количество ДТП.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Более 80% автомобилей в России могут стать беспилотными

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на исследование компании «Яков и Партнеры» под названием «Робот за рулем: перспективы перехода на беспилотные автомобили в России». Уточняется, что беспилотники прежде всего появятся в логистических центрах и на складах. Затем произойдет расширение на магистральную логистику, а уже потом на городской транспорт и массовые перевозки.

По мнению экспертов, именно автомобили должны занять лидирующие позиции с развитием беспилотников. При их внедрении позитивный эффект для нашей экономики оценивается в ежегодные 4,6 трлн рублей. Достигнуть такого показателя реально при продуманном правовом регулировании, плюс поощрении частных денежных вливаний в автономный транспорт. На создание соответствующей инфраструктуры до 2035 года уйдет около 1,5 трлн рублей, отмечают авторы исследования.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что более половины россиян испугались беспилотных автомобилей.

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