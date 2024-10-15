Более половины россиян испугались беспилотных автомобилей

Выяснилось, что только четверть наших соотечественников доверяет беспилотному транспорту. Они убеждены, что сначала машинам дадут все необходимые «навыки и знания», а только потом выпустят на дороги общего пользования. После таких доработок 23% опрошенных готовы ездить на такси и автобусах без водителя.

Еще 2% респондентов не смогли четко выразить свое отношение к автономному транспорту. Опрос о доверии беспилотникам и искусственному интеллекту провела «Комсомольская правда». Участниками стали 3,5 тыс. россиян.

Некоторые из них уверены, что беспилотники неспособны прогнозировать поведение живых автомобилистов на дороге. Особенно тех, кому присуща агрессия за рулем, любителей резких и неожиданных маневров. А кому-то попросту страшно садиться в салон машины, где нет привычного водителя.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России запускают новый эксперимент, связанный с беспилотным транспортом. Грузовики без человека за рулем (оператор отныне располагается на пассажирском месте) уже выехали на некоторые платные трассы.