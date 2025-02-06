Россия нарастила производство легковых автомобилей на 39%

В прошлом году автозаводы в нашей стране выпустили на 39,2% больше легковых автомобилей, чем в 2023-м. Речь идет о 756 тыс. машин. Только в декабре 2024-го в России наштамповали 79,6 тыс. легковушек — производство увеличилось на 43,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Тем не менее показатели оказались на 1% скромнее, чем в конце осени.

Статистику по темпам производства легковых машин в стране опубликовал Росстат. Согласно его данным, в 2024 году у нас выпустили 194 тыс. грузовиков, улучшив результаты за предыдущие 12 месяцев на 8,2%.

Производство автобусов массой более пяти тонн тоже пошло в рост — тут прибавка достигла 12,5%. В итоге на дороги выехали 1,8 тыс. экземпляров. В то же время просадка по автобусам меньшей массы составила 13,9%. Это вылилось в 1,4 тыс. штук.

Помимо всего прочего, по итогам прошлого года на территории РФ удалось повысить темпы производства двигателей внутреннего сгорания. Рост в этом сегмент достиг 12,2%, в результате было выпущено 18,3 тыс. ДВС.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько автомобилей реально не хватает российскому рынку. Мы выяснили, что дефицит новых машин в стране растет как снежный ком.