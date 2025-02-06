Россия нарастила производство легковых автомобилей на 39%

Статистику по темпам производства легковых машин в стране опубликовал Росстат. Согласно его данным, в 2024 году у нас выпустили 194 тыс. грузовиков, улучшив результаты за предыдущие 12 месяцев на 8,2%.
Производство автобусов массой более пяти тонн тоже пошло в рост — тут прибавка достигла 12,5%. В итоге на дороги выехали 1,8 тыс. экземпляров. В то же время просадка по автобусам меньшей массы составила 13,9%. Это вылилось в 1,4 тыс. штук.
Помимо всего прочего, по итогам прошлого года на территории РФ удалось повысить темпы производства двигателей внутреннего сгорания. Рост в этом сегмент достиг 12,2%, в результате было выпущено 18,3 тыс. ДВС.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько автомобилей реально не хватает российскому рынку. Мы выяснили, что дефицит новых машин в стране растет как снежный ком.