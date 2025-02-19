Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 поставят на конвейер в Калуге

Отечественный холдинг «АГР» получил ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на кроссовер Chery T43. Широкой аудитории этот автомобиль известен как флагманский SUV бренда под названием Tiggo 9. Выяснилось, что «поднебесный» бренд решил наладить его производство на автозаводе, где до бегства из нашей страны штамповали продукцию Volkswagen.

Как сообщают «Китайские автомобили», в сертификате ОТТС для Chery Tiggo 9 в качестве производственной площадки указан завод «АГК». А это и есть бывшее немецкое предприятие.

Полноприводный Chery Tiggo 9 для нашего рынка оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором с отдачей 249 л.с. и тягой 375 Нм. За переключение передач отвечает «автомат» на восемь ступеней, который является собственной разработкой китайской компании. Клиренс достигает 200 мм, колесная база — 2800 мм.

Для отделки интерьера использована натуральная кожа, водительское сидение получило функции памяти и массажа, набор электрорегулировок. Диагональ экрана цифровой приборной панели составляет 10,3 дюйма, мультимедийного комплекса — 15,6 дюйма. Предусмотрены проекционный дисплей, десяток подушек безопасности, автопарковщик и камеры, обеспечивающие обзор на 540 градусов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв Chery Tiggo 9. Мы выяснили, действительно ли кроссовер является флагманом.