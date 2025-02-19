Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 поставят на конвейер в Калуге

Как сообщают «Китайские автомобили», в сертификате ОТТС для Chery Tiggo 9 в качестве производственной площадки указан завод «АГК». А это и есть бывшее немецкое предприятие.
Полноприводный Chery Tiggo 9 для нашего рынка оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором с отдачей 249 л.с. и тягой 375 Нм. За переключение передач отвечает «автомат» на восемь ступеней, который является собственной разработкой китайской компании. Клиренс достигает 200 мм, колесная база — 2800 мм.
Для отделки интерьера использована натуральная кожа, водительское сидение получило функции памяти и массажа, набор электрорегулировок. Диагональ экрана цифровой приборной панели составляет 10,3 дюйма, мультимедийного комплекса — 15,6 дюйма. Предусмотрены проекционный дисплей, десяток подушек безопасности, автопарковщик и камеры, обеспечивающие обзор на 540 градусов.
Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв Chery Tiggo 9. Мы выяснили, действительно ли кроссовер является флагманом.