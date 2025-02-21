В России появится новый автобренд Esteo, и он уже сертифицировал первые модели

Накануне в Калужской области состоялся официальный запуск нового отечественного бренда Tenet, а чуть позже стало известно, что совсем скоро на российский рынок выйдет марка Esteo. С такими шильдиками будут выпускать автомобили «восточного партнера» в Подмосковье. Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на первые три модели уже получены.

Одобрения типа выданы на три машины, обозначенные внутренними индексами 41T, 51M и 33T. Наши коллеги из «Китайских автомобилей» выяснили, что первый — это Exeed RX, второй — Exeed TXL, а третий — Exeed LX. В качестве производителя указан «Автомобильный завод Московского региона» — то есть бывший завод Mercedes-Benz, расположенный под Солнечногорском в Подмосковье.

Продавать локализованные в Московской области кроссоверы будут под совершенно новой маркой Esteo. Хотя производство «Иксидов» стартовало там еще в прошлом году, и такие машины поставлялись (а, может, поставляются до сих пор) дилерам. Конечно же, для них придумают и более благозвучные, нежели заводские индексы, названия. Но все подробности автостроитель раскроет позже. Пока происходящее не комментирует ни «Автодом», который выкупил активы «Мерседеса», ни представительство «Иксида».

Напомним, что сегодня в российскую линейку Exeed входит четыре кроссовера. Помимо LX (от 2 440 000 рублей с учетом скидок), TXL (от 3 480 000), RX (от 4 150 000), покупателям также предлагают VX (от 5 450 000). На флагманскую модель, кстати говоря, тоже ранее выдавалось ОТТС с подмосковной «пропиской», но оно действует до мая 2025 года.