В Госдуме назвали российские люксовые автомобили Aurus дорогими

По мнению вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, линейка отечественных автомобилей Aurus является шикарной, но дорогой. Кроме того, парламентарий положительно отнесся к их происхождению — названный транспорт разработан и производится на территории нашей страны. По словам депутата, это «особенно приятно».

В то же время их признали шикарными

Об этом сообщает «Комсомольская правда». Уточняется, что Даванков сравнил российские Aurus и BMW с пробегом, которым пользовался сам. И это оказалось не в пользу «баварца», наездившего более 400 тыс. км. Последний чаще ремонтировали, чем использовали для поездок, посетовал депутат.

Возвращаясь к вопросу о цене, можно вспомнить, что в начале 2025 года семь Aurus Senat появились на балансе Управления делами президента России. Каждый автомобиль оценивается в сумму около 50 млн рублей.

Напомним, в модельный ряд Aurus входят седаны Senat, Senat Long и Senat Limousine, плюс внедорожник Komendant. Решение пересадить наш депутатский корпус в том числе на эти отечественные машины было принято летом 2023 года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что основная производственная площадка «Аурусов» расположена в Татарстане, но в будущем их могут поставить на конвейер бывшего завода Toyota в Петербурге.