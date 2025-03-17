В Санкт-Петербурге готовятся разморозить бывший завод Toyota

В прошлом году бывший завод Toyota в Шушарах передали российскому премиальному бренду Aurus. На одном из популярных отечественных сервисов по поиску работы компания сейчас ищет инженеров по экстерьерам и интерьерам как для текущих, так и для новых моделей. Кроме того, требуются ведущий инженер по электрике и другие специалисты. Судя по свежести размещенных вакансий и указанному в них адресу в качестве места работы, речь идет о бывшем питерском предприятии японцев — его явно готовят к перезапуску.

Как сообщает «Деловой Петербург», в пиар-службе «Ауруса» вопрос о возможной расконсервации экс-завода Toyota никак пока не комментируют. Но уже и без этого по косвенным признакам можно сделать довольно простые выводы. Бренд открыто опубликовал одну вакансию в Северной столице в конце февраля и еще четыре — в середине марта. Значит, процесс разморозки завода запущен, иначе зачем набирать туда сотрудников.

Ежегодная производственная мощность предприятия при «Тойоте» составляла 100 тыс. машин. Некоторые эксперты прогнозируют, что Aurus способен загрузить конвейер всего на четверть, поскольку он выпускает люксовую линейку. А это далеко не массовый товар.

Сейчас в модельный ряд Aurus входят седаны Senat, Senat Long и Senat Limousine, плюс внедорожник Komendant. Главная производственная площадка находится в Татарстане. Ранее сообщалось, что на бывшем заводе в Санкт-Петербурге «Аурус» может наладить сборку других, более бюджетных автомобилей.