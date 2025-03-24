Renault Master будут собирать во Владивостоке

В России анонсирована крупноузловая сборка легкого коммерческого автомобиля Renault Master третьего поколения, производимого в Китае. У нас модель будет продаваться под маркой Forpost Recruit/Форпост Рекрут.

Первый автомобиль сойдет с конвейера в 2026 году

Заявлено две модификации: фургон и грузовик, грузоподъемностью до 3,5 тонн и выше (N1 и N2). На производство уже поступают автокомпоненты, завершается процедура сертификации. В ближайшие дни ожидается выдача ОТШ и ОТТС: без этих документов импортные авто не имеют права колесить по дорогам страны.

Как уточняет telegram-канал «Русский автомобиль», сборку будет осуществлять ООО «Восточный форпост», резидент особой экономической зоны «Свободный порт Владивосток». По словам генерального директора компании Вадима Чижикова, выпуск продукции начнется в 2026 году, а в 2027 планируется собирать до 20 автомобилей в месяц.

Рынок легких коммерческих автомобилей в России неуклонно растет: в прошлом году он расширился на 23%, по данным агентства «Автостат». Доля иностранных моделей невелика и продолжает снижаться. В сегменте господствуют российские бренды: продажи лидера прошлого года, «Газели NEXT», за год выросли на 9% и составили 36 539 единиц.

По техническим характеристикам Renault Master схож с российской «ГАЗелью», но по масштабу производства значительно ей уступает. При объемах сборки в 20 единиц в месяц китайский «француз» еще не скоро завоюет серьезную позицию на рынке. Также остается открытым вопрос цены: предварительную стоимость сборщик пока не раскрывает.