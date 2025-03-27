Старые и новые УАЗы получат улучшенные моторы

В ближайшем будущем Ульяновский автозавод начнет оснащать свою линейку автомобилей модернизированными двигателями с обновленными элементами. Последние планируют поставлять на сборочный конвейер уже во втором квартале 2025 года. Пока все находится на уровне испытательной программы, которая походит к концу.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на заводских инсайдеров, доработанные агрегаты будут устанавливать на УАЗ «Патриот», а также «Профи» и «Пикап». Про легендарную «Буханку» в этом плане тоже не забыли.

Если углубляться в детали, суть в том, что у мотора объемом 2,7 л доработали клапанную крышку. Увеличилось количество точек ее крепления к головке блока цилиндров. Нововведения затронули промежутки между отверстиями свечных колодцев. В итоге доработки призваны повысить надежность соединения. Проще говоря, инженеры решили свести шансы на течь масла к нулю.

Кроме того, герметичность камеры сгорания и эффективность работы газораспределительного механизма повысят направляющие втулок клапанов, запрессованные на новом заводском оборудовании.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, когда на УАЗ «Патриот» вернется «автомат».