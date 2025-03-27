Старые и новые УАЗы получат улучшенные моторы

Как сообщают «Известия» со ссылкой на заводских инсайдеров, доработанные агрегаты будут устанавливать на УАЗ «Патриот», а также «Профи» и «Пикап». Про легендарную «Буханку» в этом плане тоже не забыли.
Если углубляться в детали, суть в том, что у мотора объемом 2,7 л доработали клапанную крышку. Увеличилось количество точек ее крепления к головке блока цилиндров. Нововведения затронули промежутки между отверстиями свечных колодцев. В итоге доработки призваны повысить надежность соединения. Проще говоря, инженеры решили свести шансы на течь масла к нулю.
Кроме того, герметичность камеры сгорания и эффективность работы газораспределительного механизма повысят направляющие втулок клапанов, запрессованные на новом заводском оборудовании.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, когда на УАЗ «Патриот» вернется «автомат».