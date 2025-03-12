«Автомат» вернется на УАЗ «Патриот» не раньше 2026 года

УАЗ выпускал популярный внедорожник «Патриот» с автоматической трансмиссией до 2022 года. После этого она исчезла с рынка по понятым геополитическим причинам, однако официальные анонсы возврата на конвейер двухпедальных машин уже звучали. Теперь стали известны сроки их появления. Кроме того, выяснилось, что «автомат» имеет шансы получить еще одна модель Ульяновского автозавода.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на генерального директора УАЗа Алексея Спирина. По его словам, в обозримой перспективе автоматическая трансмиссия может достаться не только флагманскому внедорожнику «Патриот», но и коммерческому грузовичку «Профи». По крайней мере, на заводе сейчас рассматривают эту возможность. Предметно «автоматом» для перечисленных моделей на предприятии начнут заниматься в следующем году.

Внедрение любого нового агрегата в конструкцию автомобиля занимает длительное время и требует скрупулезного подхода, пояснил Спирин. Он уточнил, что подобрать коробку передач с нужными техническими характеристиками — это только 50% задачи. Далее необходимо совместить агрегаты, а также адаптировать их, после чего требуются тесты и сертификация.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что УАЗ «Патриот» получит улучшенную 6-ступенчатую «механику». Кроме того, дебют обновленного внедорожника ожидается в ноябре этого года.