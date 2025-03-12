«Автомат» вернется на УАЗ «Патриот» не раньше 2026 года

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на генерального директора УАЗа Алексея Спирина. По его словам, в обозримой перспективе автоматическая трансмиссия может достаться не только флагманскому внедорожнику «Патриот», но и коммерческому грузовичку «Профи». По крайней мере, на заводе сейчас рассматривают эту возможность. Предметно «автоматом» для перечисленных моделей на предприятии начнут заниматься в следующем году.
Внедрение любого нового агрегата в конструкцию автомобиля занимает длительное время и требует скрупулезного подхода, пояснил Спирин. Он уточнил, что подобрать коробку передач с нужными техническими характеристиками — это только 50% задачи. Далее необходимо совместить агрегаты, а также адаптировать их, после чего требуются тесты и сертификация.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что УАЗ «Патриот» получит улучшенную 6-ступенчатую «механику». Кроме того, дебют обновленного внедорожника ожидается в ноябре этого года.