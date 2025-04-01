Кроссовер Kaiyi X7 получит новую версию специально для России

Калининградский «Автотор» начал готовиться к выпуску новой модификации кроссовера Kaiyi X7, оснащенной системой полного привода. Завод уже приступил к производству таких машин в пилотном режиме. Промышленная сборка должна стартовать в конце предстоящего лета.

В рамках подготовительного этапа для выпуска AWD-версий флагманского Kaiyi X7 идет отработка технологического процесса. На предприятии продолжают перенастраивать оборудование и оснащать конвейерную линию.

По словам производителя, полный привод «икс-седьмого» обладает интеллектуальным управлением с высоким быстродействием. Электроника умеет автоматически перераспределять тягу между осями кроссовера, подстраиваясь под дорожную ситуацию. В том числе это может происходить в равных пропорциях.

Помимо полного привода, Kaiyi X7 обзаведется оптимизированной системой подвески, камерами кругового обзора с функцией «прозрачного капота» и телематикой. Кроме того, можно будет рассчитывать на голосового помощника. Но и это еще не все, автомобилю добавят новые варианты окраски кузова и оформления интерьера.

Информация о комплектациях и ценах появится ближе к началу продаж. А пока портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в 2025 году Kaiyi пообещала россиянам минимум две новинки.