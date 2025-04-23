АВТОВАЗ зарегистрировал новую марку Darus

Согласно данным телеграм-канала «Автопоток», АВТОВАЗ продолжает стратегию расширения своего ассортимента, зарегистрировав в Роспатенте новую торговую марку Darus. Заявка была подана по классу транспортных средств, при этом официальный держатель марки в документах не указан. Однако адрес для переписки явно указывает на его принадлежность к волжскому автопроизводителю.

Это уже не первая регистрация новых наименований от АВТОВАЗа в текущем году. Ранее, портал «АвтоВзгляд» сообщал, что компания подала заявки на имена Tigris, Ariva и Parus. Подобная активность свидетельствует о планах производителя по расширению товарного ассортимента в ближайшей перспективе. Пока остается неизвестным, будет ли Darus использоваться для обозначения новой модели LADA или станет самостоятельным суббрендом.

При этом стоит отметить, что регистрация торговых марок может быть связана как с перспективными разработками, так и с защитой интеллектуальной собственности от возможного копирования.