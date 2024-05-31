Тягачи, самосвалы, среднетоннажники: в Россию пришел новый бренд Chenglong Motor

Российский авторынок чуть ли не во всех его сегментах всегда называли малоемким и не самым привлекательным: мол, берут мало, а требуют много. Однако после вынужденного исхода из страны привычных импортеров, открылось невиданное. Внезапно выяснилось, что емкость и доходность нашей «маленькой песочницы» оказались очень даже привлекательными. Китайский азарт по освоению опустевших пространств и ниш — в том числе и в сфере коммерческой техники — соврать не даст. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

На международной выставке транспорта и технологий COMvex-2024, проходящей в Москве, состоялась презентация нового для российского рынка бренда Chenglong Motor — дочерней компании концерна Dongfeng. Китайцы будут развивать в России сегмент коммерческого транспорта и уже представили одну из моделей — тягач H7.

Он интересен в первую очередь своей «начинкой»: мост — Dana, коробка передач — ZF, двигатель — Yuchai, известнейшего китайского бренда «больших моторов», поставляющего силовые агрегаты для судов и генераторных станций. Сам автомобиль стоит 8 500 000 рублей, что несколько ниже цен на ТС материнской компании, но при этом имеет гарантию 3 года на ДВС и 2 года или 500 000 км на всю машину.

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Алексей Кузнецов, маркетолог Chenglong Motor, рассказал порталу «АвтоВзгляд», что прямо сейчас процедуру получения ОТТС проходят еще две машины: среднетоннажный грузовик L2 и самосвал H7 D. Первый будет представлен в трех вариациях общей массой от 8000 до 11 900 кг. В оснащении два силовых агрегата от той же Yuchai мощностью от 150 до 170 л.с., две механических трансмиссии, пневматическая тормозная система и рессорная подвеска.

В длинной версии предусмотрено спальное место. Самосвал H7 привезут в двух комплектациях — 6х4 и 8х4. Масимальная грузоподъемность — от 23 до 31 тонны. Машина будет оснащена двигателем Yuchai мощностью 410 л.с., выдающим 2 250 Нм крутящего момента. Трансмиссия — робот ZF. Ожидаемый прайс — около 10 000 000 рублей.