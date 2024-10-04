Российский рынок грузовиков проседает полгода

Продажи грузовиков в России за первый месяц осени опустились на 24,5% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. В итоге своих владельцев нашли 10 326 машин этого сегмента. Снижение спроса фиксируется уже шестой месяц подряд.

В сентябре результаты российского бренда КамАЗ сделали его лидером. Речь идет о 1653 проданных большегрузах. С небольшим разрывом вторую позицию занял Sitrak из Поднебесной, реализовавший 1645 штук. В первую пятерку по продажам вошли еще три китайских марки — Shacman, Dongfeng и FAW. У них в активе 1475, 1285 и 860 штук.

В рейтинге моделей вперед вырвался Sitrak C7H, россияне приобрели 1644 экземпляра. Доля этих моделей от общего объема рынка достигла 16%. Следом идут Dongfeng 4180 и Shacman SX3318, у нас в стране было куплено 1102 и 450 таких большегрузов. Shacman SX3258 и российский GAZ Gazon NEXT оказались в конце списка. Наш «Газон» немного отстал от иностранца — 418 против 438 раскупленных экземпляров.

По итогам девяти месяцев 2024 года объем продаж новых грузовых автомобилей в стране просел на 11,9% по сравнению с показателями 2023-го с января по август. Итого — 93 153 экземпляра.

Ранее портал «АвтоВзгляд» разбирался, подкосят ли новые ставки утильсбора стагнирующий рынок большегрузов.