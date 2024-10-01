Вес взят: подкосят ли новые ставки утильсбора стагнирующий рынок большегрузов

Российский рынок новых легковых авто продолжает расти. А что сегодня происходит в грузовом сегменте? Какова динамика рынка тяжелых грузовиков? На эти вопросы порталу «АвтоВзгляд» в эксклюзивном интервью ответил руководитель направления по развитию дилерской сети FAW ORYX в МЗ «Тонар» (эксклюзивный дистрибьютор тягачей FAW ORYX в России и странах ЕАЭС) Юрий Ерохин.

— Если оценивать ситуацию, сопоставляя показатели августа 2023 и 2024 годов, справедливо будет отметить, что рынок грузовиков продемонстрировал спад на 32%. Но такое сокращение объемов продаж фиксируется только в сравнении с рекордными показателями августа прошлого года, которые было бы некорректно считать нормой из-за нестандартной ситуации на рынке, — говорит г-н Ерохин. — Если же посмотреть на то, сколько единиц техники было продано с начала 2024 года (а это 84 000 грузовиков), то мы увидим, что разница с 2023-м, по итогам которого было реализовано чуть более 92 000 единиц техники, составляет всего 9%. Помесячная динамика в этом году показывает небольшое падение, при этом августовский показатель — 11 000 грузовиков — достаточно хороший для 2024-го.

СОМНИТЕЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

— Какие новые игроки появились в этом сегменте и насколько сегодня сильна конкуренция?

— Конкурентная борьба усиливается, но, к сожалению, это не всегда связано с повышением качества и другим подобными факторами. Зачастую эта борьба выражается в ценовом демпинге, который кроме разовой продажи ничего не дает. Новые игроки есть, но объемы реализации машин у них минимальны, поэтому пока рано говорить об их влиянии на расстановку сил в отрасли. Основную часть рынка по-прежнему делят между собой FAW, Sitrak, Shacman, Dongfeng и КамАЗ.

— Кто является основным покупателем подобной техники?

Юрий Ерохин. Фото "Тонар".

ВОПРОС ВРЕМЕНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕСТОВ

— Переход на авто, произведенные в КНР, это лишь вопрос времени. Большинство транспортных компаний уже имеют в парке машины из Поднебесной. Европейские производители ушли с рынка РФ более двух лет назад, и компаний, имеющих в автопарке «свежие» грузовики из Европы — единицы. Содержать такие машины достаточно сложно: они требуют своевременного обслуживания, но запчастей для них либо нет в наличии, либо они продаются по баснословным ценам.

Конечно, крупные транспортные компании с опаской относятся к ранее не популярным брендам. Для того чтобы привыкнуть к ним, нужно время. Мы, как дистрибьютор седельных тягачей FAW ORYX, всегда рады предоставлять их нашим клиентам для тест-драйва, чтобы они могли самостоятельно оценить комфорт и надежность машин.

На тестовых авто установлена система телематики, которая объективно фиксирует все параметры поездки. На основании полученных данных, а также обратной связи от водителей, принимается итоговое решение о покупке тягача.

ЧЕМ ЧИНИТЬ

— Сегодня у владельцев китайских грузовиков возникают серьезные проблемы с их обслуживанием и запчастями. «Тонар», как дистрибутор тягачей FAW ORYX, сталкивается с этой проблемой?

Фото globallookpress.com

— Фатальных проблем нет давно: мы выстроили и продолжаем активно расширять сервисную сеть, которая уже сейчас насчитывает более 70 станций технического обслуживания по всей России. Что касается запчастей, то помимо нашего основного склада и складов дилеров, компоненты хранятся на складах нашего логистического партнера — компании «Деловые Линии», с помощью которой необходимые запчасти в короткие сроки доставляются «до двери» клиента.

Расходы на доставку при этом мы берем на себя, номенклатура предоставляемых запчастей растет с каждым месяцем. Помимо этого, независимые поставщики развивают свои склады, где хранятся двигатели Weichai, КП Fast, тормозные механизмы Knorr Bremse, Wabco и др.

— В чем преимущество тягачей FAW перед конкурентами, теми же Sitrak и Shacman?

— С учетом отсутствия у транспортных компаний большого опыта эксплуатации грузовиков разных китайских марок, большинство клиентов при выборе руководствуются такими характеристиками грузовых машин, как комплектация и цена.

Нашей задачей было и остается оборудование тягачей всем необходимым для комфортной эксплуатации при сохранении комфортной для заказчика цены. Число постоянных клиентов активно растет: для нас это один из основных показателей эффективности нашей работы.

Фото производителя.

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ

— Совокупно китайские бренды давно обошли отечественный КамАЗ. Выдержит ли наш автогигант в условиях санкций противостояние с авто из КНР?

— Благодаря огромной клиентской базе и льготным программам финансирования КамАЗ всегда удерживал лидерство на рынке. Не думаю, что в ближайшее время что-то кардинально изменится. Да, по объему продаж в августе 2024-го КамАЗ уступил первое место Sitrak. Но если проанализировать данные за период январь-август текущего года, мы увидим, что автогигант по-прежнему сохраняет первенство.

— Насколько сильно сказываются на ваших взаимоотношениях с восточными партнерами санкции: проблемы с логистикой, сложности во взаиморасчетах?

— Санкции, безусловно, сказываются на наших отношениях. Если сложности с логистикой так или иначе были решены, то на скорость взаиморасчетов повлиять достаточно тяжело. Нужно отметить, что партнеры из Китая тоже не в восторге от этой ситуации и предпринимают все усилия для ее нормализации. Товарооборот между странами продолжает расти: по итогам августа 2024-го рост составил почти 2% в сравнении с августом 2023 года.

СТРАСТИ ПО УТИЛЬСБОРУ

— Не повлияет ли на ваши планы продаж повышение ставок утильсбора? И вообще — насколько серьезно это повышение ударит по сегменту?

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— Учитывая размер увеличения утильсбора (на 70-85% в этом году), оно однозначно приведет к росту цен и, как следствие, уменьшению количества общих продаж на рынке. В то же время все дистрибьюторы к этому готовились с начала лета, и количество ввозимых ТС превышало спрос.

По нашим оценкам, дельта между «свободным остатком» и продажами ежемесячно составляла более 2000 единиц. С учетом остатков на складах и привоза «под утиль», общий свободный остаток на текущий момент составляет порядка 20 000 машин, что позволит не поднимать стоимость ТС еще какое-то время.

— Стоит ли ожидать в обозримой перспективе выход на рынок новых моделей FAW?

— Безусловно, мы постоянно работаем над расширением линейки, ведь без этого рассчитывать на сохранение значимой доли рынка бессмысленно. В 2024 году запланировано несколько новинок: одиночные самосвалы с колесными формулами 6х4 и 8х4, которые мы представили на ежегодной презентации завода «Тонар» и на выставке COMvex, а также среднетоннажные шасси и автомобиль-зерновоз.