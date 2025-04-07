КамАЗ откажется от иностранных комплектующих Bosch в конце 2025 года

Разработку отечественных комплектующих для грузовых автомобилей КамАЗ начал военно-промышленный холдинг KMZ. В настоящее время на тяжелых грузовиках и прицепах используются дроссельные заслонки и клапаны управления тормозами производства компаний Bosch и ZF Friedrichshafen. Импортозамещение данных агрегатов и механизмов планируется к концу 2025 года.

Общий объем государственного финансирования на реализацию проектов импортозамещения иностранных запчастей составит более 115 миллионов рублей. Средства пойдут на создание всей необходимой технической документации и запуск производства деталей для автомобильной промышленности.

«Уже изготовлены опытные образцы и проводятся ускоренные стендовые испытания для подтверждения наработки на безотказность не менее 500 часов», — рассказал управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.

Даниленко отметил, что при разработке изделий будут использоваться только комплектующие отечественной производственной базы. Объем рынка на данный момент, как сообщает РИА Новости, оценивается в 3,5 тысячи изделий в год.