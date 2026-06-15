Названы самые проблемные кроссоверы 2026 года

Британское издание WhatCar и британская же страховая компания MotorEasy провели исследование и выявили самые проблемные кроссоверы. Спецификации машин для рынка Соединенного Королевства могут заметно отличаться от версий, попадающих в Россию, однако результаты мониторинга все равно любопытны, ведь эти модели хорошо знакомы и нашим автомобилистам.

Так, безоговорочным антилидером признан Nissan Juke, выпускавшийся с 2019 по 2025 год. Специалисты определили его показатель безотказности на уровне 55,2%. В число наиболее уязвимых узлов этой модели вошли силовой агрегат, система подачи горючего, электронные компоненты, независимые от мотора, климатическая установка, элементы кузова, тормозные механизмы, общая электрическая часть, выхлопной тракт, трансмиссия со сцеплением, рулевой механизм и ходовая часть. Примечательно, что лишь 24% обладателей бензиновых версий столкнулись с неисправностями, но 64% из их числа сообщили, что машины находились в ремонте дольше семи дней.

На второй строке антирейтинга расположился еще более востребованный в нашей стране Volkswagen Tiguan, а именно версии 2024 модельного года и более свежие. Аналитики зафиксировали степень его надежности на отметке 64,2%. Самыми частыми дефектами, судя по отчету, оказались сбои в работе навигационно-мультимедийного комплекса, отказы тормозной системы, неполадки электрических приборов, не завязанных на двигатель, и повреждения кузовных деталей. О столкновении с перечисленными трудностями заявил 81% опрошенных автомобилистов.

Третья позиция по частоте выхода из строя досталась Kia Sportage, выпущенному в период между 2016 и 2021 годами. Его итоговый результат составил 72,9%. Ключевыми источниками жалоб владельцев стали двигатель, коробка передач и сцепление (на них указал 21% респондентов), а также не связанное с мотором электрооборудование и тормозная система. Пользователи дизельных модификаций Sportage поведали экспертам, что с дефектами столкнулись 56% таких машин, тогда как среди бензиновых вариантов этот показатель зафиксирован на уровне 20%.

Четвертое место в списке наименее выносливых автомобилей заняла Mazda CX-60, появившаяся в 2022 году. Параметр ее прочности оценен в 76,2%. К самым массовым болячкам отнесены подвеска, рулевой комплекс, кузовные панели, топливная аппаратура, трансмиссия, блок высоковольтной батареи гибридной установки, независимая от ДВС электронная начинка, 12-вольтовый аккумулятор, тормоза, электрический тяговый мотор, сам ДВС, а также информационно-развлекательная система. Главной претензией оказалось поведение ходовой части, за которой следовали неисправности системы подачи горючего, коробки и рулевого управления.

Пятой строкой завершает первую половину наименее крепких кроссоверов Audi Q7, датированная 2015 годом. Уровень ее беспроблемной эксплуатации достиг 78,6%. В перечне самых частых неполадок здесь значатся различные электрические компоненты, двигатель, система выпуска отработавших газов и мультимедийный центр. Неприятности возникли у 47% машин.

Далее в десятке самых капризных SUV расположились электрокар Volkswagen ID 4 с индексом безотказности 79,6%, Renault Austral с 80,4%, а также Nissan Ariya, получивший 80,9%. Немного лучше показали себя BMW iX (81%) и Land Rover Discovery Sport, замкнувший список с показателем 81,8%, что, тем не менее, не спасло их от попадания в группу риска.