Электрокар «Руссо-Балт» сменил название до начала продаж

Автостроители из Перми, выкупившие права на царский бренд «Руссо-Балт», решили переименовать свою первую модель, не дожидаясь старта реализации. Теперь электрический фургон с дизайном в стиле Tesla Cybertruck должен получить индекс Ф20 вместо прежнего Ф200.

В своем телеграм-канале представители бренда сообщили, что новое имя «двухсотого» было придумано в процессе подготовки документов, необходимых для сертификации. В итоге плановые тесты новинка пройдет не только с другим названием, но и с модернизированным кузовом из нержавеющей стали.

Ожидается, что Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющее запустить легальные массовые продажи, будет оформлено к концу текущего года. В мае на промышленный образец фургона уже удалось получить патент от Росстандарта.

Начальная версия «Руссо-Балт» Ф20 получит 400-сильную установку и систему полного привода. Без подзарядки автомобиль сможет преодолевать в районе четырех сотен километров. В список оборудования сразу включат системы ABS, ESP и оперативного вызова экстренных служб, а также дисковые тормоза всех колес.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда должны начаться продажи автомобилей возрожденного бренда «Руссо-Балт». Уже названа начальная стоимость первой модели.