Свойская Volga, гибридные «Москвичи», парковочная «амнистия» и отмена штрафа за забытые «права»: итоги недели

Глава «Волги» рассказала, когда возрожденный бренд выпустит собственную модель, глава «Москвича» — когда в линейке столичного бренда появятся гибриды. Jeland открыл в нашей стране продажи паркетника J6, Great Wall поставил на калининградский конвейер Tank 300. Тем временем власти задумались о том, чтобы отменить штрафы за забытые дома «права», ввести новый экзамен в автошколах и освободить водителей от оплаты парковки в тех случаях, когда это технически невозможно. А все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева дала большое интервью «Российской газете», из которого мы узнали, например, когда же марка начнет выпускать собственные автомобили, а не перелицованных «китайцев». И это, по словам г-жи Фадеевой, перспектива 2028 года. Кроме того, она озвучила производственный план на 2026-й — 30 тысяч машин. Из которых примерно 25 тысяч компания намерена сразу же и продать.

В понедельник в России презентовали вторую модель отечественной марки Umo — кроссовер с индексом 8. Если Umo 5 — это чистая «электричка», то Umo 8 — последовательный гибрид. В состав установки входит бензиновый ДВС, играющий роль генератора, и парочка электромоторов. Суммарная мощность — 340 сил. Максимальная дальность хода — почти 870 километров. Производить Umo 8 будут в столице, на заводе «Москвич».

Промелькнул в инфополе на этой недели и сам «Москвич». Гендиректор автозавода Елена Фролова сообщила, что уже в следующем году компания наладит производство гибридов. Впрочем, это не то чтобы новость. О планах зайти в бензоэлектрический сегмент представители бренда говорили еще три года назад и тогда назывались даже конкретные модели — M2 и M5.

И еще немного об обрусевших китайцах. На этой неделе марка Esteo, которая займется производством и продажами автомобилей Exeed, открыла прием заказов на полноприводный кроссовер MX — то есть глубоко модернизированную версию Exeed TXL. Тем временем родственный для «Эстео» бренд Jeland запустил в России паркетник J6 — тот, что больше известен как Jaecoo J6.

И последняя «автомобильная» новость: калининградский завод «Автотор» наладил производство внедорожников Tank 300. Представители российского офиса Great Wall уточнили, что пока их собирают на базе сваренного и окрашенного кузова, но в будущем уровень локализации станет глубже. Еще из любопытного — что премиальный вездеход получил усиленную антикоррозийную обработку.

А теперь — социалка. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал отметить штраф для водителей, которые забывают дома «права», свидетельство о регистрации ТС или полис ОСАГО. Но, правда, лишь в тех случаях, когда сотрудник ГАИ может проверить документы по электронной базе. Якобы это позволит «снизить необоснованную административную нагрузку на добросовестных водителей и исключить коррупционные риски».

Куда более актуальным выглядит другой законопроект, который пока только готовится. Если все пойдет по плану, то водителей освободят от оплаты парковки, когда по техническим причинам она невозможна. Сейчас «обстоятельства» никого не волнуют — штрафы выписываются в любом случае, и автомобилистам приходится идти в суд.

Параллельно прорабатывается другая инициатива. В правительстве снова задумались о том, чтобы добавить выпускникам автошкол еще один экзамен. В рамках нового испытания будут проверять наличие навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Но подробности появятся лишь в 2027-м.

Ну а напоследок — кое-что забавное. В России провели очередной соцопрос и выяснили, что треть женщин в нашей стране не готова встречаться с мужчинами, у которых нет автомобилей. Для большинства дам машина ассоциируется со свободой, уверенностью в себе, надежностью и успехом. Кроме того, для многих важно, чтобы партнер мог в случае чего помочь и отвезти куда нужно.

А более подробно о главных автособытиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.