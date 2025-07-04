КамАЗ задумался о сокращении рабочей недели из-за обвала продаж своих грузовиков

Поскольку в российской прессе появился фейк о режиме работы КамАЗа, автогигант из Набережных Челнов решил официально прояснить ситуацию. На данный момент известно, что предприятие функционирует в обычном режиме.

Об этом вышеупомянутый отечественный производитель большегрузов сообщил в своем телеграм-канале. Уточняется, что судьбу сокращенного режима работы своего предприятия топ-менеджмент КамАЗа определит не раньше конца июля. В том числе это будет зависеть от количества заказов в частности, и от обстановки на российском авторынке в целом. На сегодняшний день принимаются все меры по загрузке производственной площадки.

Пока рынок грузовиков в нашей стране показывает 60-процентное падение, а прогнозы аналитиков, сделанные до конца года, не настраивают на позитив, добавили представители КамАЗа.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как российские чиновники убивают грузовой автопром страны. Странные меры поддержки отечественного автопроизводителя могут выйти боком.