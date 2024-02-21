Volkswagen презентовал электрический универсал ID.7 Tourer

Почти год потребовался компании Volkswagen, чтобы превратить свой электрический лифтбэк ID.7 в электрический же универсал ID.7 Tourer. Он стал первой «зеленой» моделью бренда с таким типом кузова, пользующимся большой популярностью в Европе.

Визуально от исходного ID.7 версия с приставкой Tourer отличается только новым кузовом, который обеспечил прирост грузового отсека. В стандартной пятиместной конфигурации салона объем багажника составляет 545 литров, а если сложить второй ряд сидений, то он увеличивается до 1714 литров. При этом, будучи сопоставимым по габаритам с Volkswagen Passat Variant, новый ID.7 Tourer уступает «брату» с двигателем внутреннего сгорания по вместительности.

По интерьеру и технике универсал полностью унифицирован с лифтбэком ID.7 — он тоже получил 15-дюймовый экран мультимедиа, миниатюрную приборную панель за рулем, «баранку» с сенсорными панелями на спицах, проекционный дисплей, а также ряд продвинутых электронных ассистентов водителя.

0/0 Фото: Volkswagen

На старте продаж ID.7 Tourer будет доступен только в заднеприводном варианте с единственным электродвигателем на 286 л.с. и 545 Нм, который сочетается с батареями на 77 или 86 кВт∙ч. В зависимости от емкости аккумулятора запас хода универсала составляет до 600 и 685 км соответственно.

Продажи Volkswagen ID.7 Tourer, который навяжет конкуренцию главным образом BMW i5 Touring, начнутся в Европе летом 2024 года. Стоимость электромобиля пока не названа.