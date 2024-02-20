Никаких «китайцев»: 10 самых продаваемых автомобилей в России до начала СВО

В феврале 2022 года началась российская специальная военная операции на Украине, и весь «цивилизованный» мир обрушил на нашу страну санкции. Правда, под их гнетом за два года Россия заняла по экономике первое место в Европе – не в последнюю очередь благодаря торговым отношениям с Китаем. В том числе, и в автомобильном секторе, который восточные партнеры буквально «взорвали», оставив в «топе» лишь непотопляемую LADA.

Справедливости ради стоит сказать, что позиции исконно русской марки мы бы не сдали даже китайцам, какими бы хорошими и добрыми они ни были. Власть кулуарно намекнула компаньонам, что лезть в нишу, где правит АВТОВАЗ, нельзя и не надо. А в остальном, как говорится, гуляй, рванина! Вот и понеслось: в ТОП-10 самых продаваемых в России автомобилей, окромя «поднебесных» иномарок и «Лады», на текущий момент никого не оказалось.

Но доволен ли потребитель? Не факт, однако альтернативы, по сути, в официальном стоке нынче не представлено. Поэтому и берем то, что дают. А какие автомобили покупали наши соотечественники до введения антироссийских санкций и ухода львиной доли заморских брендов? Что ж, предлагаем вспомнить, всплакнуть и позавидовать…

Итак, бестселлером по итогам досанкционного 2021 года стала флагманская модель Волжского автозавода – LADA Vesta, которая захомутала без малого 114 000 новых хозяев. Второй по популярности у россиян оказалась не менее «вазовская» LADA Granta, разошедшаяся тиражом немногим меньше 112 000 экземпляров. А замкнул ТОП-3 корейский Kia Rio с показателем под 83 000 реализованных машин, закрепив за собой статус самой продаваемой иномарки на российском рынке.

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Самым популярным кроссовером в России в 2021 году стал Hyundai Creta – в пользу корейского «паркетника» отдали свои голоса и деньги около 68 000 человек. А «пятерку» наиболее востребованных авто на рынке закрыл за собой седан Hyundai Solaris, обаявший сердца более 60 000 покупателей. Шестое место досталось внедорожникам семейства LADA Niva – за нестареющие русские внедорожники рублем проголосовали немногим больше 50 000 потребителей.

А дальше в «хит-параде» – сплошь одни «европейцы». Помянем и немецкий VW Polo, который выбрали 47 000 россиян, и чешскую Skoda Rapid, обворожившую порядка 41 500 человек, и французский Renault Duster, которым обзавелись чуть больше 41 000 граждан. Последней же в гонке за потребителем в общем рейтинге продаж оказалась волжская LADA Largus. К слову, она при этом заняла первое место в сегменте фургонов, предназначенных для коммерческого использования. Совокупный объем реализации этой модели по итогам 2021 года составил 39 500 единиц.