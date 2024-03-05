Премиальный седан Exlantix ES впервые заметили в Москве

Новая марка Exlantix уже вполне официально дебютировала в России, однако продажи машин очередного бренда концерна Chery пока не начались. Электромобиль ES только готовится к выходу на отечественный рынок, хотя встретить новинку на дорогах уже можно.

Как сообщают «Китайские автомобили», один Exlantix ES попался читателю портала в Москве. И любопытно, что несмотря на то, что облик модели давно рассекречен, по российским дорогам электроседан рассекает в камуфляжной пленке, скрывающей очертания передней и задней части кузова.

Напомним, за внешний вид Exlantix ES отвечал дизайнер Пьер-Луиджи Феррари, имеющий за плечами опыт работы в итальянской студии Pininfarina, а также в китайских компаниях Changan и SAIC. Обещано, что электромобиль получил кузов с коэффициентом сопротивления 0,205, элементами активной аэродинамики, которые улучшают обтекаемость, повышая запас хода и снижая уровень шума в салоне.

Фото: «Китайские автомобили»

Новый Exlantis при длине 4945 мм, ширине 1979 мм и высоте 1474 мм имеет колесную базу в 3000 мм. Электромобиль с 800-вольтовой бортовой электрикой оснащен аккумулятором CATL на 82 кВт•ч. Максимальная дальность хода составит 500 км, весить новинка будет порядка двух тонн, разгоняться с 0 до 100 км/ч сможет за 3,7 секунды.

Детальные характеристики «электрички» для России пока не раскрыты, но как минимум в одной из версий ES получит 475-сильную электрическую установку. Подробности о модификациях, оснащении и стоимости рассекретят ближе к старту продаж, намеченному на лето 2024 года.