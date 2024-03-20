Omoda раскрыла цены на новый кроссовер, который приедет в Россию

Omoda — суббренд Chery — активно осваивает мировые рынки: в Малайзии марка показала кроссовер Е5, который является электрической модификацией хорошо известной нам модели C5. Эта машина ожидается и в России — старт продаж намечен на 2024 год.

Электрокроссовер Omoda Е5 отличается от бензиновой версии C5 оформлением фронтальной части — у него другой бампер и оптика, а также оригинальный дизайн колесных дисков. В салоне переработан центральный тоннель, который получил подстаканники и беспроводную зарядку для смартфона — селектор коробки передач перенесен на рулевую колонку. Также обращают на себя внимание и два 12,3-дюймовых экрана — цифровой панели приборов и мультимедиа — объединенных в общий блок.

Omoda E5 дебютировала в переднеприводной версии с установленным на передней оси 204-сильным электромотором, развивающим крутящий момент 340 Нм. Электромобиль получил железо-фосфатную батарею BYD на 61 кВт·ч, которая обеспечивает автономность до 430 км. О появлении полноприводных вариантов с двумя электрическими двигателями и версий с более емким аккумулятором не сообщается.

По данным наших коллег из «Китайских автомобилей», в Малайзии Omoda E5 будет доступен в единственной комплектации по цене от 146,8 тысячи ринггитов, что эквивалентно 2,87 млн. рублей. В России премьера Omoda E5 планировалась на первый квартал 2024 года, но пока сроки дебюта модели и ее прайс не названы. Одно можно утверждать совершенно точно — дешевле 3,3 млн. новинка будет стоить едва ли.