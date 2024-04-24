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Voyah сделал для России спортивный кроссовер Free EVR

Модель получила исполнение Sport Edition

Московский международный кинофестиваль в 2024 году стал местом автомобильной премьеры. В рамках ММКФ состоялся дебют новой версии премиального китайского кроссовера от бренда Voyah.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Voyah сделал для России спортивный кроссовер Free EVR

Модификация Sport Edition получила особый аэродинамический обвес кузова, в состав которого вошли черная глянцевая решетка радиатора, новый передний бампер с черными элементами, а также новый задний спойлер, который, как заявлено, имеет практическую пользу и увеличивает прижимную силу. Также гибрид оснастили новыми 20-дюймовыми черными дисками с пятилучевым дизайном.

Фото производителя.
Фото производителя.

В салоне селектор трансмиссии перенесен на рулевую колонку, а освободившееся место на центральной консоли занимают площадки для беспроводной зарядки смартфонов. Для задних пассажиров предусмотрен отдельный экран для управления мультимедиа, панорамной крышей и ее солнцезащитной шторкой, а также климатической системой.

Технических изменений версия Sport Edition не подразумевает, а это означает, что Voyah Free EVR сохранил 490-сильную электрическую силовую установку с крутящим моментом в 720 Нм. Запас хода новинки составляет до 1000 км, а стоимость кроссовера в спортивной комплектации пока не озвучена.

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