Их там нет: чем сегодня торгуют дилеры Jaguar Land Rover в России

Чудовищные по объему и количеству санкции обрушились на российский рынок и, разщумеется, погребли под собой все известные автомобильные марки. В том числе — Jaguar Land Rover, включая такой любимый в Москве и вообще в России Range Rover. Но великая истина про «было бы желание» актуальна и здесь, о чем однозначно гласит витрина — торговый зал — одного из московских дилеров бренда. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Санкции — да, есть, как и сложности, которые они вызывают. Преодолимые? Тоже — да, причем в случае с Jaguar Land Rover — куда более, чем, например, с тем же Mercedes: запчасти на машины находятся проще, приходят оперативнее, а ремонт идет быстрее.

Хотя, будем откровенны, дела с аналогами, особенно если речь идет о кузовном ремонте, столь же беспросветны, как и у немецкого гранда. Ключевой момент — цена: страждущему приходится оплачивать услуги десятка «звеньев» вместо одного, пусть и жадного, дистрибутора.

Тоже происходит и с новыми автомобилями: прямо сейчас можно прийти в автосалон и совершенно спокойно, без ожиданий и прочих неприятностей купить, например, новый Range Rover. Безусловно, выбора комплектаций и оснащений, цвета кожи и прочих «перламутровых пуговиц» не будет, но сам по себе новый «Рэйнж» стоит и ждет своего владельца.

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Способного заплатить 29 990 000 рублей. Аналогично — Range Rover Sport «всего лишь» за 22 000 000, а также Range Rover Evoque за вполне приемлемые на общем фоне 8 800 0000 руб. Для самых же брутальных имеется в наличии Land Rover Defender в неплохом оснащении «всего» за 14 000 000 «деревянных».

Машина, правда, 2022 года, но формфактор от этого не особо-то и проигрывает. А что может быть важней? Не техническое же состояние! Все вышеперечисленные «товарищи», повторимся, в наличии, оформлены по всем правилам с полной уплатой всех сборов, включая «утиль» и таможню. Дилер обещает и гарантию, и обслуживание.

Вывод достаточно прост: премиальные автомобили и далее продолжат поступать к нам в режиме «параллельного импорта». Это выгодно продавцу, а спрос, пусть и небольшой, но весьма маржинальный — есть. Например, в салоне JLR людей было больше, чем в нескольких ДЦ китайских брендов вместе взятых.

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Любую марку, модель и комплектацию, как нам неоднократно рассказывал специалист по ввозу автомобилей в Россию Ярослав Милославский, можно запросто доставить — на все про все уйдет не менее 35 дней, но автомобиль приедет к своему новому владельцу. Страна-производитель не важна — машину привезут из ОАЭ.

Более того: ее можно будет приобрести и у дилера, применив кредит, лизинг и прочие финансовые инструменты. Все как раньше. Разница только в цене. Но если есть острое желание и устремление — можно и Range Rover. Суровая правда жизни.