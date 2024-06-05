Volkswagen представил самую мощную и дальнобойную версии ID.7

Немецкий концерн продолжает развивать свой флагманский электромобиль Volkswagen ID.7, добавляя в гамму лифтбэка все новые и новые исполнения. На сей раз пришло время «заряженной» версии ID.7 GTX и модификации ID.7 Pro S с увеличенным запасом хода.

Новый ID.7 GTX технически повторяет аналогичный универсал — новые бамперы с черным декором и колесные диски особого дизайна, черная обивка с красной прострочкой и логотипами GTX в салоне сочетается с перенастроенной подвеской и более мощной силовой установкой. Лифтбэк получил полный привод, реализованный за счет пары электродвигателей — 107-сильного спереди и 281-сильного сзади — развивающих в сумме 340 «лошадей». Он оснащается аккумулятором на 86 кВт•ч и может преодолеть до 620 км на одном заряде.

Кроме прочего лифтбэк и универсал ID.7 Tourer обзавелись исполнением Pro S, которое отличается от доступного ранее варианта Pro более емкой батареей. Аккумулятор на 86 кВт•ч обеспечивает запас хода ID.7 Pro S до 709 км, а ID.7 Tourer Pro S — до 690 км. Как заявляет Volkswagen, такие «электрички» по уровню автономности уже соперничают с моделями, оснащенными двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, зарядка батарей с 10 до 80 процентов занимает всего 26 минут, что также позволяет минимизировать простой у розетки.