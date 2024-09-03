Новый электромобиль калининградского «Автотора» впервые попал в кадр

В сюжете Первого канала засветился анонсированный ранее электромобиль класса L7 от калининградского завода «Автотор». Благодаря телевизионщикам мы теперь знаем, как будет выглядеть многообещающий квадрицикл — куда симпатичнее, чем тестовый мул, презентованный в конце 2023-го.

Категория L7 — это четырехколесные транспортные средства с массой без нагрузки до 400 кг или 500 кг, если квадрицикл позиционируется как грузовой. Технические характеристики новинки от «Автотора» пока не раскрываются, однако мощность его двигателя не может превышать 15 кВт (20,3 л.с.), а максимальная скорость — 50 км/ч. Хотя ранее представители Политеха (принимает непосредственное участие в разработке авто) говорили, что этот аппарат будет разгоняться до 80 км/ч.

Кроме того, они отмечали, что основные комплектующие «электрички» — двигатель, инвертор, платы управления, аккумулятор — создаются и изготавливаются в России. Модель станет «компактной и доступной по цене»: батарею можно будет не покупать, а арендовать. Да и при производстве не требуются дорогостоящие технологии.

Ожидается, что в этом году «Автотор» сертифицирует электромобиль, а на конвейер он встанет в 2025-м. Вероятнее всего, модель пополнит линейку собственного бренда завода «Амберавто». Ориентирована машинка в первую очередь на службы доставки и каршеринг.

Добавим, что регистрировать транспорт класса L7 в ГАИ необходимо, но выдают им только один «мотоциклетный» госномер, который размещается в задней части квадрицикла. Следовательно и выезжать на нем на дороги общего пользования тоже можно.